Arianna Fontana: "Barella il mio preferito, mi rispecchio in lui. Inter? Festeggeremo alla fine"

Arianna Fontana, pluricampionessa olimpica, era tra gli ospiti del 'Foglio a San Siro', l'evento che si è tenuto a San Siro questa mattina, e si è concessa ai cronisti presenti. L'atleta ha spiegato di essere ancora in una fase di elaborazione di quanto accaduto. Ha raccontato che si tratta di un percorso di consapevolezza iniziato insieme al marito, poiché entrambi avvertono dei vuoti di memoria riguardo a quel periodo e stanno cercando di ricostruire tutto ciò che è stato fatto a partire dall'infortunio al quadricipite. Ha aggiunto che all'epoca si erano immersi totalmente negli allenamenti e nel recupero, entrando in una sorta di tunnel senza mai fermarsi, e che solo ora stanno cercando di rivivere quei momenti con la dovuta calma.

Siamo a San Siro, casa della tua squadra del cuore.

“E' sempre bello essere a San Siro, essere loro ospite e ricevere la maglietta da Zanetti è stato un momento incredibile. Ora ci sono tanti obiettivi della squadra, bisogna rimanere concentrati senza pensare al risultato finale, ci sono ancora diverse partite e bisogna stare sul pezzo, poi se ci sarà da festeggiare lo si farà al momento opportuno”, ha detto a FcInterNews.it.

Chi è il tuo giocatore preferito?

“Sono tutti bravi, danno sempre il massimo in campo, io da italiana tifo molto per i nostri italiani come Barella, si vede che dà l'anima e mi rispecchio in lui”.