AZ-Shakhtar Donetsk, le formazioni ufficiali: Arda Turan difende il 3-0 dell'andata
Serve un'impresa all'AZ per ribaltare il 3-0 subito all'andata dallo Shakhtar Donetsk. La squadra allenata da Echteld tenterà ciò che al momento sembra impossibile a partire dalle 18.45, ora in cui inizierà la sfida. Di seguito le formazioni ufficiali del match dei quarti di finale di ritorno di Conference League:
AZ (3-4-3): Zoet; Ichihara, Dekker, Van Duijl; Maikuma, Boogaard, Sin, Chavez; Weslley Patati, Meerdink, Sadiq. A disposizione: Owusu-Oduro, Verhulst, Penetra, Parrott, Mijnans, Jensen, Dijkstra, Oufkir, Smit, Kovacs, Menu, Robbemond. Allenatore: Leeroy Echteld.
Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Nazaryna; Alisson Santana, Ocheretko, Isaque, Newertton; Kaua Elias. A disposizione: Tvardovskyi, Traore, Marlon Santos, Marlon Gomes, Eguinaldo, Azarov, Ghram, Bondarenko, Konoplia, Lucas Ferreira, Luca Meirelles, Obah. Allenatore: Arda Turan.