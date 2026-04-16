Celta Vigo-Friburgo, le formazioni ufficiali: tre ex "italiani" sfidano Grifo dall'inizio
È tempo di Europa League. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Celta Vigo-Friburgo, match valido per i quarti di ritorno della competizione UEFA: si riparte dal risultato di 3-0 in favore dei tedeschi, trascinati da Grifo e compagni in terra tedesca; agli spagnoli di Giraldez servirà un miracolo nel secondo round.
Da segnalare l'impiego dal primo minuto, come all'andata, nell'undici titolare del Celta dell'ex Inter Radu tra i pali, presente nel terzetto difensivo Marcos Alonso - passato dalla Fiorentina - mentre a centrocampo ecco l'ex Lazio Vecino. Lato Friburgo da segnalare il bomber 33enne Grifo, in gol già nell'andata dei quarti di Europa League.
Celta Vigo (3-4-3): Radu; J.Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Vecino, Moriba, Mingueza; Fer Lopez, Borja Iglesias, Jutglà.
Allenatore: Claudio Giráldez.
Friburgo (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; Matanovic.
Allenatore: Julian Schuster.