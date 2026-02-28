Inter-Genoa, a San Siro c'è anche l'atleta Arianna Fontana: Zanetti le consegna maglia speciale

Ospite speciale questa sera a San Siro: prima del match contro il Genoa, l’Inter ha omaggiato Arianna Fontana, diventata l’atleta azzurra più medagliata di sempre alle Olimpiadi di Milano Cortina.

La stessa pattinatrice di short track italiana ha parlato così a Inter Tv poco prima del fischio d'inizio: "Fare da portabandiera a San Siro è stato bellissimo, poi ero venuta spesso a San Siro per le partite, quindi è stata un’esperienza molto bella. Sono riuscita a seguire un po’ di partite anche a Montreal, quindi in qualche modo seguiamo sempre. Tifosa dell'Inter? È tutta colpa di mio fratello, quando ero piccola ero milanista, ma non seguivo tanto il calcio. Poi pian pianino seguendo il calcio mi sono appassionata", le sue dichiarazioni a margine della consegna di una maglia speciale della Beneamata direttamente da Javier Zanetti.

Il numero 14 sulla maglia nerazzurra rappresenta, appunto, le medaglie vinte da Arianna Fontana a Milano-Cortina.