TMW L'Udinese prende il talento Arizala. Il retroscena: è stato a un passo dallo Spezia

L'Udinese ha preso quello che viene definito in Sudamerica come uno dei migliori prospetti e talenti del Continente. Si tratta di Juan Arizala, un "giovane con grande talento", come lo ha definito oggi in conferenza stampa il tecnico dei friulani, Kosta Runjaic. Non solo: l'Udinese, con un'intuizione di Gino Pozzo e dei suoi uomini mercato, è riuscito a strapparlo alla concorrenza di grandi società in Europa e anche in Italia, tra cui anche il Milan.

Il retroscena

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, Arizala avrebbe potuto già essere un giocatore di un club italiano. Già, perché durante la scorsa stagione ci aveva lavorato fortissimo lo Spezia insieme all'entourage del giocatore. Il ds Stefano Melissano aveva già visto le grandi qualità di Arizala, l'intesa con gli agenti era vicina ma... Solo in caso di Serie A. Poi il sogno promozione è sfumato sul più bello e all'ultimo tuffo, e le regole sugli extracomunitari non hanno permesso ai club di B di tesserare giocatori non appartenenti alla Comunità Europea (o stati che abbiano accordi con la Federazione).

Cosa ha detto Runjaic oggi su Arizala

"È un ragazzo molto giovane, che arriva da un altro campionato, gli va dato tempo. Non posso dare tempistiche precise. E' uno di quei giocatori come Gueye e Miller che sono giovani ma con grande talento, i presupposti sono buoni per potersi affermare qui da noi con le giuste tempistiche. Lavoreremo con lui come con gli altri, da qui a fine stagione avrà l'occasione di adattarsi e svolgeremo lavoro individuale con lui per conoscerlo al meglio, c'è anche la barriera linguistica, non conosce al meglio l'inglese ancora. Speriamo di poter dare un bilancio più preciso tra qualche mese".