Aronica ricorda gli anni a Napoli: "Che belle le feste di Lavezzi, si divertiva pure Mazzarri"

Lunga intervista quella concessa dall'ex difensore Salvatore Aronica a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha ripercorso tutta la sua carriera. Queste le sue parole sul Napoli: "Nel 2011 siamo diventati la prima formazione azzurra a conquistare la qualificazione in Champions dall’era Maradona. Per 21 anni nessuno ci era riuscito. Nella stagione successiva vincemmo pure la Coppa Italia. Avevamo un gruppo straordinario con due fenomeni in attacco: Cavani e Lavezzi".

Su Lavezzi, Aronica aggiunge: "Organizzavamo spesso cene e serate. Ricordo la gioia per la qualificazione in Champions, le feste in maschera ad Halloween. Pure mister Mazzarri si divertiva con noi".

Infine, l'ex difensore azzurro ha ricordato l'impresa soltanto sfiorata negli ottavi di finale di Champions contro il Chelsea: "Dopo il 3-1 al San Paolo, la sfida di ritorno a Londra fu un massacro. Drogba è stato l’avversario più difficile che abbia mai affrontato. Sbloccò la partita con un colpo di testa, lo marcavo io. Chiuderlo era complicatissimo. A fine gara però scambiammo la maglia. Loro erano incredibili: Lampard, John Terry, Cech tra i pali. Vinsero 4-1 ai supplementari e in finale si presero il trofeo superando il Bayern Monaco".