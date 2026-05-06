Atletico, Simeone: "Arrivati più lontano del previsto, avremmo meritato i supplementari"

Diego Simeone, tecnico dell’ Atletico Madrid eliminato dalla Champions League a opera dell’Arsenal, ha commentato a Movistar gli applausi ricevuti a fine partita: "Sono per la nostra gente, per i giocatori, abbiamo fatto una Champions League molto buona. Abbiamo dato il massimo.

Siamo arrivati molto più lontano di quanto normalmente ci si aspettasse. Dispiace, perché credo che tra l’andata e oggi avremmo meritato i tempi supplementari che ci avrebbero dato un’ulteriore possibilità”.



Il Cholo è anche tornato sulla gara dell’andata: “Avevamo già avuto occasioni per segnare e non le abbiamo sfruttate; oggi, nel secondo tempo, siamo migliorati, abbiamo giocato di più nella loro metà campo, abbiamo creato situazioni e tutti quei piccoli dettagli che a volte girano a favore, stavolta no”.