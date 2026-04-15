Sporting a caccia di una semifinale storica: ad un club portoghese manca dal 2004
Lo Sporting CP punta a diventare il primo club portoghese a superare i quarti di finale di Champions League dai tempi del Porto nella stagione 2003/04, quando i Dragoni ebbero la meglio sul Lione con un risultato complessivo di 4-2. Da quello storico traguardo, le squadre lusitane hanno affrontato una lunga fase di digiuno europeo, collezionando ben nove eliminazioni consecutive in questa fase della competizione.
L'obiettivo dei biancoverdi assume quindi un significato che va oltre il prestigio societario, rappresentando l'occasione per sfatare un vero e proprio tabù nazionale che dura da oltre vent'anni. Superare il turno significherebbe interrompere una striscia negativa senza precedenti e riportare finalmente il calcio portoghese tra le quattro migliori d'Europa, un traguardo che manca dall'anno dell'ultima vittoria finale del Porto sotto la guida di Mourinho.