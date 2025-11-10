Donadoni: "Milan, la rimonta di Parma fa riflettere. Occasioni perse che pesano a lungo termine"

"Quando si ritorna dopo un così lungo periodo, le sensazioni sono particolari. Ho fatto questa prima settimana e devo dire che le sensazioni sono buone, positive, ho trovato dei ragazzi molto disponibili, che hanno voglia di riscattare una partenza di stagione difficile, a differenza della passata stagione in cui hanno lottato per la Serie A. C'è molto da fare, ho necessità di un po' di tempo per ritrovare un po' le sensazioni giuste, però devo dire che la cosa mi sta veramente coinvolgendo molto, mi sta piacendo. Sono felice di aver fatto questa scelta". Così Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale e attuale tecnico dello Spezia, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sul suo ritorno in panchina dopo cinque anni di inattività.

Donadoni parla da ex anche del Milan e della rimonta subita a Parma: "Per una squadra della levatura del Milan essere in vantaggio di due a zero e non riuscire a mantenere questo vantaggio fa riflettere. Certamente il fatto che il Milan giochi solo il campionato è un vantaggio. E queste occasioni po' perse sicuramente avranno un peso specifico a lungo termine".

Sorpresa Bologna: "Magari è ancora un po' presto per poter dire se potrà insidiare Inter e Roma. Indubbiamente è una squadra, ha uno stile, una filosofia di gioco importante. Credo che sia una società assolutamente strutturata, con le idee chiare. Le persone giuste al posto giusto. Definirla sorpresa forse è riduttivo: si sta confermando veramente un'ottima realtà e di questo sono contento perché al Bologna sono legato".