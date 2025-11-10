Serie A, la Top 11 dell'11ª giornata: tridente d'attacco tutto italiano
Top 11 dell'11ª giornata di Serie A che incorona Domenico Berardi, per distacco miglior giocatore dell'ultimo turno: doppietta e un 8.5 nel netto successo a Bergamo. Il capitano del Sassuolo è affiancato dal compagno di reparto Pinamonti. Bene il Torino che strappa un pari nel derby anche grazie a Paleari. Questo il nostro 4-3-3:
Alberto Paleari - (Torino) 7.5
Zeki Çelik - (Roma) 7
Jhon Lucumí - (Bologna) 7.5
Guillermo Maripán - (Torino) 7
Federico Dimarco - (Inter) 7.5
Nicolò Barella - (Inter) 7.5
Adrian Bernabé - (Parma) 7
Lorenzo Pellegrini - (Roma) 7
Domenico Berardi - (Sassuolo) 8.5
Andrea Pinamonti - (Sassuolo) 7.5
Nicolò Cambiaghi - (Bologna) 7.5
