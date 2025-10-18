Torino, Asllani al 45': "Non dobbiamo abbassarci, serve la stessa intensità del primo tempo"
Kristjan Asllani, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo col Napoli: "Non dobbiamo abbassarci, perché sappiamo di affrontare una squadra forte. Dobbiamo continuare con la stessa intensità messa nel primo tempo".
