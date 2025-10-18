Torino, Asllani: "Fondamentale portare punti a casa, lo abbiamo voluto tutti insieme"
Kristjan Asllani, centrocampista del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il successo sul Napoli: "Oggi era importante portare punti a casa, l'abbiamo voluto tutti insieme. Siamo un grande gruppo. C'è stato rammarico contro la Lazio, oggi siamo veramente contenti di aver vinto".
Questa vittoria avrà fatto felici i tuoi ex compagni dell'Inter?
"Ho tanto rispetto per tutte le squadre, magari gli manderò un messaggio. Gli faccio il mio in bocca al lupo per la gara di stasera contro la Roma che vedrò".
