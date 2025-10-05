Verso Fiorentina-Roma, il doppio ex De Sisti rasserena: "Non è la partita della disperazione"

In vista della sfida di questo pomeriggio tra la Fiorentina e la Roma La Gazzetta dello Sport ha intervistato un doppio ex come Giancarlo De Sisti. Queste le sue parole sul match: “Due squadre che ci arrivano con i battiti alti: la Roma va bene, nonostante lo schiaffone con il Lilla. Ma è prima, c’è un nervosismo eccessivo. La Fiorentina non trova la quadratura del cerchio, ci sono una serie di giocatori che devono entrare in condizione. Penso a Kean che in Nazionale sembrava imprendibile e con la Viola deve ancora segnare. O Gudmundsson, che non riesce a ingranare. Tutto ciò complica il lavoro di Pioli, che sta cercando disperatamente di trovare la soluzione giusta”.

Perché segnano entrambe così poco?

“La differenza di rendimento di Kean è strana. Di qua Dovbyk va a intermittenza e Ferguson non è che abbia entusiasmato. E poi alla Roma manca Dybala, uno che può fare la differenza sempre: dribbling, invenzioni, punizioni”.

Chi rischia di più?

“Occasione ottima per entrambe, seppure ci arrivano con il fiato grosso e la necessità di fare risultato a tutti i costi. Ma non è la partita della disperazione. Ho letto che Pioli sarebbe a rischio: assurdo dopo 5-6 partite... La Roma sta meglio, ha già un’idea di gioco, la Fiorentina invece deve ancora trovare un’identità”.

Giocherebbe con le due punte, Kean più Piccoli?

“Dipende se il resto della squadra riesce a restare compatta e a sopportare le due punte. Altrimenti meglio con i due trequartisti”.