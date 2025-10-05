Torino, conferenza tesa per Baroni che litiga con due giornalisti: "Non avete rispetto per nessuno"

Se già la gara tra Lazio e Torino è stata ricca di tensione, con un finale pirotecnico in cui nel recupero si sono visti due gol e un parapiglia per un alterco tra Maripan e Castellanos, la carica del match si è poi trasferita in sala stampa, dove il tecnico dei granata Marco Baroni si è reso protagonista di un litigio con alcuni giornalisti presenti nella stanza delle conferenze.

Tutto è nato da una risata durante la domanda di un cronista, a cui Baroni ha risposto piccato: “Perdonami, ma sentire e vedere ridere delle persone davanti a te mentre stai facendo una domanda non è una cosa bella, mi porta via l'attenzione. State sereni, io sono uno tosto, che non molla, che sa benissimo le difficoltà che incontrerà ma tutto questo mi dà un'energia che voi non immaginate neanche”.

Finita qui? Macché. Al termine della conferenza la discussione tra Baroni e i due giornalisti - colui che aveva fatto la domanda e quello che aveva riso - è proseguita e dai video che circolano in rete si sente il tecnico fiorentino dire: “Voi non mi conoscete abbastanza, non avete rispetto della vostra professione, dell’allenatore e dei vostri colleghi”.