Italia U15, i convocati per la doppia amichevole contro la Repubblica Ceca
Martedì 10 e giovedì 12 febbraio, presso il centro sportivo "Novarello Villaggio Azzurro", la nazionale under 15 sfiderà in amichevole i pari età della Cechia. La prima gara sarà visibile su VivoAzzurroTV alle ore 15.00.
Per l'occasione il tecnico Enrico Battisti ha convocato ventidue calciatori classe 2011:
Portieri
Matteo Bondone (Genoa), Samuele Spanò (Inter)
Difensori
Lorenzo Allara (Juventus), Andrea Bernasconi (Milan), Giulio Cacucciolo (Torino), Mattia Casella (Cremonese), Niccolò Chieffallo (Roma), Mirko Danza (Atalanta), Christian D’Aiello (Genoa), Elia Pistone (Fiorentina)
Centrocampisti
Daniele Geraci (Stoccarda), Abdel Salam Musah (Fiorentina), Alessio Nobile (Juventus), Gabriel Tedesco (Inter), Davide Tilli (Genoa), Marco Vaccarella (Juventus)
Attaccanti
Francesco Buondonno (Napoli), Mark Chidozie Cordopatri (Parma), Enzo Diofebo (Roma), Mattia Pica (Roma), Leonard Maria Lima Ramalho (Bologna), Leonardo Rossini (Milan).
