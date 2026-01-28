Atalanta, Bakker continua ad allenarsi a Zingonia: il ritorno in campo si avvicina

C'è un pezzo di Atalanta che in queste ore non è in Belgio a prepararsi per l'ultima sfida della League Phase di Champions contro l'Union SG, ma si trovata a Zingonia, casa della Dea.

È lo stesso club orobico con un post su Instagram ha spostare l'attenzione sul centro 'Bortolotti' dove sta continuando ad allenarsi Mitchel Bakker, esterno olandese classe 2000 alle prese dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio rimediato la scorsa estate.

Bakker (25) è approdato a Bergamo nell'estate 2023 dal Bayer Leverkusen: al netto dell'avventura in prestito al Lille nella seconda parte di stagione, il prodotto del settore giovanile dell'Ajax ha messo a referto finora in nerazzurro 22 presenze e un gol.