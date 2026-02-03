TMW Atalanta, 7 mesi dopo si rivede Bakker: l'olandese è rientrato in gruppo

Nei giorni scorsi era toccato a Raoul Bellanova tornare a disposizione di Raffaele Palladino e della sua Atalanta. Oggi è invece toccato a Mitchell Bakker: l'esterno è rientrato in gruppo dopo un lunghissimo infortunio durato 7 mesi.

L'olandese classe 2000 nelle scorse settimane aveva aumentato i carichi allenandosi con Primavera prima e Under 23 poi, passaggi propedeutici al suo effettivo rientro in prima squadra. Mister Palladino ha così l'intera rosa a disposizione, con la condizione di Bakker che sarà valutata nei prossimi giorni per capire l'eventuale possibilità di una convocazione contro la Juventus in Coppa Italia giovedì 5 febbraio.