TMW
Atalanta, 7 mesi dopo si rivede Bakker: l'olandese è rientrato in gruppo
TUTTO mercato WEB
Nei giorni scorsi era toccato a Raoul Bellanova tornare a disposizione di Raffaele Palladino e della sua Atalanta. Oggi è invece toccato a Mitchell Bakker: l'esterno è rientrato in gruppo dopo un lunghissimo infortunio durato 7 mesi.
L'olandese classe 2000 nelle scorse settimane aveva aumentato i carichi allenandosi con Primavera prima e Under 23 poi, passaggi propedeutici al suo effettivo rientro in prima squadra. Mister Palladino ha così l'intera rosa a disposizione, con la condizione di Bakker che sarà valutata nei prossimi giorni per capire l'eventuale possibilità di una convocazione contro la Juventus in Coppa Italia giovedì 5 febbraio.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Le più lette
3 Il pagellone del mercato di TMW: Roma da 7, Lazio da 4. Delusione per Juve, Inter e Bologna. Bene il Milan, la Fiorentina poteva e doveva fare meglio
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile