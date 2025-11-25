Eintracht Francoforte-Atalanta, i convocati di Palladino: fuori solo Scalvini e Bakker
Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino per Eintracht Francoforte-Atalanta, gara della 5ª giornata della League Phase della Champions League 2025/26 in programma alle ore 21 al Waldstadion di Francoforte: fuori solo Scalvini e Bakker, infortunati.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello.
Difensori: Ahanor, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Kossounou, Zalewski, Zappacosta.
Centrocampisti: Bernasconi, Brescianini, de Roon, Éderson, Musah, Pašalić, Samardžić.
Attaccanti: De Ketelaere, Krstović, Lookman, Maldini, Scamacca, Sulemana.
