Atalanta-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Palladino stupisce tutti, doppia punta e 4-4-2

Alle ore 21:00 scende in campo l'Atalanta, ultima squadra di Serie A rimasta ancora in corsa in Champions League e opposta al Bayern Monaco per gli ottavi di finale.

Grandi sorprese nell'undici di partenza dell'Atalanta, con mister Palladino che utilizza dal primo minuto, insieme, i due centravanti di peso Scamacca e Krstovic, con la Dea che dovrebbe anche cambiare modulo e passare 4-4-2, con Zalewski e Sulemana verosimilmente chiamati ad agire sulle fasce in zona più offensiva rispetto agli altri due esterni presenti nella formazione iniziale, Zappacosta e Bernasconi.

Nel Bayern Monaco la novità sta nell'iniziale panchina del bomber Kane, con al centro dell'attacco dei tedeschi invece Jackson. Partono fuori anche, tra gli altri, Kim, Goretzka, Musiala, Davies e il talentino teenager Karl.

ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic, Zalewski; Krstovic, Scamacca.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Koussounou, Bakker, Musah, Samardzic, Bellanova, Djimsiti, Vavassori, Cassa, Ahanor.

Allenatore: Raffaele Palladino.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Jackson.

A disposizione: Ulreich, Prescott, Kim, Goretzka, Kane, Musiala, Davies, Bischof, Guerreiro, Karl.

Allenatore: Vincent Kompany.