Atalanta, Percassi: "Incentivi alla squadra per queste partite? Lo abbiamo sempre fatto"

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match contro il Bayern Monaco valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Cosa state provando?

"Penso sia un premio straordinario per una stagione che in Champions ci ha regalato emozioni incredibili. E' motivo di orgoglio ospitare una squadra così forte davanti ai nostri tifosi".

La presenza di Ceferin in uno stadio come questo?

"Alexander, che è un amico, ha sempre avuto parole di riguardo nei confronti dell'Atalanta. La sua presenza è motivo di orgoglio".

Sorpreso dal modulo offensivo?

"Ho avuto anticipazioni da ieri".

Qualche incentivo su questo turno da parte della società?

"Sempre stato parte della nostra politica incentivare anche a livello economico la squadra per queste partite, ma anche gli allenatori e tutti i dipendenti che lavorano per noi"