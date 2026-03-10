Kane in panchina, Bayern Monaco a Bergamo senza 45 gol. Parte fuori anche Musiala

Quasi tutto pronto alla New Balance Arena per la partita di Champions League tra Atalanta e Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale. Detto delle scelte a sorpresa di Palladino, che schiera la sua Dea con il 4-4-2 in nome di voler rinforzare le corsie laterali e affidandosi alla doppia punta di peso dall'inizio, con Scamacca e Krstovic che agiscono assieme in attacco, ma anche nella squadra tedesca ci sono aspetti che meritano di essere sottolineati.

Per esempio non c'è davanti Harry Kane, bomber implacabile, miglior realizzatore d'Europa con i suoi 45 gol segnati in 37 partite stagionali con il Bayern Monaco. La prima punta della Nazionale inglese comincerà dalla panchina, così come un altro grande talento della trequarti bavarese, Jamal Musiala. Quest'ultimo, anch'esso in panchina, ha svolto tra l'altro parte del riscaldamento assieme ai titolari scelti da Kompany.

Atalanta-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali:

ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic, Zalewski; Krstovic, Scamacca.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Jackson.