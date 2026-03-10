Grande curiosità per Atalanta-Bayern Monaco: alla New Balance Arena c'è anche Ceferin

Quasi tutto pronto alla New Balance Arena per la partita di Champions League di questa sera tra Atalanta e Bayern Monaco, i 90 minuti d'andata del doppio confronto valevole per gli ottavi di finale.

C'è una certa attenzione su cosa potrà fare questa sera l'Atalanta, sia perché la Dea in nerazzurro è reduce da una rimonta vincente nel precedente turno ad eliminazione diretta contro un'altra squadra della Bundesliga, il Borussia Dortmund che è comunque meno quotato per vincere la competizione rispetto al Bayern.

Attesi anche tifosi illustri sugli spalti della New Balance Arena per Atalanta-Bayern Monaco, segnalata tra le altre cose anche la presenza di Aleksander Ceferin, presidente della UEFA.

Il fischio d'inizio di Atalanta-Bayern è atteso per le ore 21, di seguito le due formazioni ufficiali scelte dagli allenatori Palladino e Kompany.

ATALANTA (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic, Zalewski; Krstovic, Scamacca.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Jackson.