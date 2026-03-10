Gotti: "Vlahovic può essere l'Osimhen della Juve, l'attaccante che Spalletti predilige"

Ospite di Sky Sport, mister Luca Gotti ha parlato dell'attacco della Juventus e di come David e Openda, che nelle idee del club sarebbero stati il dopo Vlahovic, stiano faticando a rendere: "Spalletti lo ha spiegato ancora una volta nell'ultima conferenza stampa, quella post Pisa. L'allenatore ha detto del canadese che è una punta bisognosa di essere servita in un certo modo, e allora sono andato a ripescare le statistiche di Vlahovic nelle poche partite che ha giocato con Spalletti e queste combaciano, in relazione con i numeri di Osimhen nell'anno in cui il Napoli ha vinto lo Scudetto.

Questo per sottolineare come il serbo possa essere l'Osimhen della Juve, il tipo di attaccante che Spalletti predilige per il suo gioco, se dovesse rinnovare credo che con il tecnico di Certaldo in panchina lo vedremo fare grandi cose".