Atalanta, buone notizie per Palladino: oggi il rientro in gruppo di Bellanova
L'Atalanta mercoledì sera si gioca le ultime carte rimaste a sua disposizione per provare a strappare il pass per l'accesso diretto agli ottavi di Champions League senza passare dal turno aggiuntivo del playoff. Dovrà vincere e sperare anche in risultati favorevoli a corredo.
La Dea se la dovrà vedere sul campo della Royale Union Saint-Gilloise, in Belgio, e per l'occasione mister Raffaele Palladino può sorridere parzialmente, visto che dovrebbe tornare a sua disposizione un elemento che nei nerazzurri è titolare in pianta stabile e che ultimamente ha dovuto alzare bandiera bianca per infortunio.
Come appreso da TMW, infatti, oggi è la giornata buona per il rientro in gruppo con l'Atalanta di Raoul Bellanova. L'esterno di fascia destra sta meglio e tutto fa pensare che le cose siano pronte per il suo ritorno a disposizione per la trasferta di Champions League in terra belga. 19 presenze per un totale di 1344 minuti in campo tra Serie A, Coppa Italia e Champions in questa prima fetta di stagione con l'Atalanta, per l'esterno classe 2000.
