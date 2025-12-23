Inter in cerca del sostituto di Dumfries, nella lista di nomi spunta anche Bellanova

L'assenza di Denzel Dumfries per infortunio ha lasciato un momentaneo vuoto sulla fascia destra dell'Inter, che vista anche la contemporanea assenza di Darmian, vede di fatto il solo Luis Henrique a disposizione, se si escludono adattamenti di interpreti destinati ad altre posizioni come per esempio Carlos Augusto o Andy Diouf. Per questo uno sguardo andrà dato anche fuori.

Dumfries ne avrà per infortunio almeno fino a marzo, il problema alla caviglia è ben lontano dall'essere risolto e per questo l'Inter si affiderà al mercato di gennaio. I nomi si sprecano, dal sempre valido Brooke Norton-Cuffy del Genoa fino a Dodo della Fiorentina, così come Moris Valincic della Dinzamo Zagabria e Idrissa Toure del Pisa, senza dimenticarsi poi di Rafik Belghali dell'Hellas Verona, impegnato però attualmente (e potenzialmente fino al 18 gennaio) in Coppa d'Africa con l'Algeria.

A tutti questi nomi, se ne aggiunge uno nuovo emerso nelle ultime ore, quello di Raoul Bellanova. Sarebbe un cavallo di ritorno, l'esterno classe 2000 oggi dell'Atalanta, che ha già indossato la maglia della Beneamata nella stagione 2022/23. Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, anche il suo nome va tenuto di conto tra quelli che monitora l'Inter in vista della finestra invernale.