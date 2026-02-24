Carnesecchi: "Sono fresco papà, settimana di felicità. Rigorista? Pronto, dovesse servire"
Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund: "Mi sento bene e fresco in ogni gara: sono anche diventato papà quindi sono contento. Voglio dare ogni contributo per il mister e ovviamente per l'Atalanta. Sicuramente voglio portare questi valori e impegno anche in Nazionale. Mi potrei presentare anche come rigorista se dovesse servire".
Cosa ne pensa del confronto con Kobel?
"Gioca ad alti livelli anche in Nazionale. Per me è un portiere fortissimo e penso che sia un prospetto fantastico dove ha tutte le caratteristiche per essere tra i migliori".
