Carnesecchi: "Sono fresco papà, settimana di felicità. Rigorista? Pronto, dovesse servire"

Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Borussia Dortmund: "Mi sento bene e fresco in ogni gara: sono anche diventato papà quindi sono contento. Voglio dare ogni contributo per il mister e ovviamente per l'Atalanta. Sicuramente voglio portare questi valori e impegno anche in Nazionale. Mi potrei presentare anche come rigorista se dovesse servire".

Cosa ne pensa del confronto con Kobel?

"Gioca ad alti livelli anche in Nazionale. Per me è un portiere fortissimo e penso che sia un prospetto fantastico dove ha tutte le caratteristiche per essere tra i migliori".