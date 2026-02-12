Atalanta, CDK finisce sotto i ferri. Il Bologna blinda castro fino al 2030: le top news delle 18:00

Arrivano due novità dall'infermeria dell'Atalanta. Allenamento parzialmente in gruppo per Gianluca Scamacca, che nella seduta svolta in tarda mattinata dall'Atalanta di Palladino non ha partecipato interamente al lavoro coi compagni. Per quanto riguarda Charles De Ketelaere si è operato quest'oggi dopo il problema accusato nel riscaldamento prima del match contro la Cremonese. Il belga doveva partire titolare, ma all'ultimo ha dato forfait e al suo posto è stato schierato Lazar Samardzic. L'Atalanta ha aggiornato sull'operazione con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, che noi riportiamo di seguito: "Atalanta BC comunica che Charles De Ketelaere è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per meniscectomia selettiva interna. L’intervento, eseguito dal Professor Ezio Adriani presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".

Nonostante il momento delicato in casa Bologna in termini di risultati, con la vittoria in campionato che manca da otto partite e la recente eliminazione ai Quarti di Coppa Italia contro la Lazio, la società ha deciso di blindare uno dei suoi giocatori più importanti. Come infatti annunciato sul proprio sito ufficiale, il centravanti argentino Santiago Castro ha rinnovato fino al 2030. A renderlo noto, come detto, è stato lo stesso Bologna attraverso il seguente comunicato: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030".

Arrivano buone notizie, ampiamente previste, in merito alle condizioni fisiche di Weston McKennie, centrocampista della Juventus che nella sfida contro la Lazio di domenica scorsa aveva rimediato un taglio alla caviglia che gli ha impedito di allenarsi con continuità nei primi giorni di questa settimana. In vista della gara contro l'Inter, in programma sabato sera a San Siro, lo statunitense è oggi da ritenersi completamente recuperato, visto che in mattinata ha svolto l'intera seduta con il resto del gruppo. Un giocatore sempre più fondamentale per la Juve e per Luciano Spalletti che punterà certamente su di lui dal primo minuto nel derby d'Italia.

Dopo il rientro in gruppo di ieri di Paulo Dybala, continuano ad arrivare buone notizie per Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma che domenica sera alle 20.45 affronterà il Napoli allo stadio Maradona. Nella giornata di oggi, spiega VoceGiallorossa, è tornato a lavorare col gruppo anche Robinio Vaz, attaccante reduce da uno stop dovuto alla lesione di primo grado al soleo. Regolarmente in gruppo anche Soulé dopo la seduta personalizzata di ieri, mentre Mario Hermoso ha proseguito nel proprio lavoro individuale. Esercizi specifici anche per Kone, El Sahharawy, Ferguson e Dovbyk.

Infine, un aggiornamento importante arriva anche dall'infermeria del Cagliari, che ritrova Yerry Mina, colonna portante della difesa dei sardi. In vista dell'importante sfida di lunedì sera contro il Lecce, il tecnico Fabio Pisacane potrà contare nuovamente sul colombiano che nella giornata di oggi è tornato ad allenarsi in gruppo. Questa la nota: "Ripresa degli allenamenti al CRAI Sport Center per i rossoblù di mister Pisacane, continua la preparazione al match di lunedì 16 febbraio contro il Lecce all’Unipol Domus. La seduta è cominciata in palestra, squadra impegnata in una serie di lavori dedicati allo sviluppo della forza. In campo protagonista la palla: esercizi tecnici di attivazione, possessi ed una partita giocata su spazi ridotti. Si è allenato regolarmente con il gruppo Yerry Mina. Lavori atletici individuali per Michael Folorunsho. Domani, venerdì 13, allenamento fissato al mattino".