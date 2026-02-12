TMW Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché

Niente conferenza stampa prepartita per Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di sabato Inter-Juventus. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il tecnico bianconero lascerà infatti spazio, alle ore 15 di domani, al capitano Manuel Locatelli. Una scelta particolare, non c'è dubbio, proprio prima del derby d'Italia, ma la motivazione di questa decisione non c'entra niente né con i nerazzurri né con l'importanza della gara.

Visto infatti che con il ritorno della Champions League della prossima settimana, l'allenatore sarà impegnato nella conferenza stampa obbligatoria prevista dalla UEFA, il giorno prima della sfida contro il Galatasaray, la Juve ha optato per cambiare il protagonista da mandare in sala stampa. Per evitare di proporre Spalletti ogni tre giorni è stata stabilita questa novità e verosimilmente, tra una settimana, prima della partita tra la Vecchia Signora e il Como, in programma per sabato 21 febbraio all'Allianz Stadium, sarà un altro calciatore a prendere la parola.

E sarà probabilmente così fino al termine della stagione. La volontà della Juventus è quella di non far parlare il tecnico ogni tre giorni ma alternarlo con i giocatori: una novità che chissà che non possa essere poi seguita anche da altre società, in modo da non annullare le conferenze stampa di vigilia in Serie A, che negli ultimi anni sono diminuite drasticamente proprio per questo motivo.