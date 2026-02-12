TMW L'addio di De Zerbi non cambia il futuro di Pavard. Non sarà all'Inter ma... Da Inzaghi?

Uno scenario certamente prematuro da disegnare, da capire, da fotografare. Intanto il presente: l'Olympique Marsiglia ha deciso di separarsi consensualmente da Roberto De Zerbi, e se così non fosse stato allora sarebbe arrivato l'esonero dell'allenatore italiano. Questo cambia qualcosa per il domani di Benjamin Pavard, Benji l'Interista, per il quale lo stesso OM ha un diritto di riscatto per l'estate che verrà da 15 milioni di euro? La risposta è chiara ed è in due semplici lettere. No.

Adieu Marseille

L'Inter ha a lungo cercato una destinazione giusta per Pavard. In ballo c'erano, la scorsa estate, anche i nomi di Francesco Acerbi e di Stefan de Vrij ma a prescindere da loro, che poi comunque non son partiti, l'ex giocatore del Bayern Monaco non rientrava tra i profili centrali del progetto di Christian Chivu. E' stato preso Manuel Akanji che ha da subito messo in chiaro quanto di uno come lui ci fosse bisogno. E il Marsiglia? Non è andata come sperato e pensato, anche dallo stesso Pavard. Che sì ha giocato, più di venti partite, ma senza mai essere un perno del progetto di De Zerbi. La società del Presidente Pablo Longoria e del ds Mehdi Benatia sembra già convinta e decisa. Adieu, Benji. Non verrà riscattato.

Ritorno al futuro?

Presto per disegnare scenari certi. Ma anche a gennaio, l'Al Hilal di Simone Inzaghi ha sondato il terreno e cercato di capire i margini per un eventuale arrivo di Pavard. Un'operazione però non semplice, così i sauditi hanno guardato altrove in difesa. Però l'Inter sembra sempre convinta che l'avventura nerazzurra del transalpino sia finita, così non è da escludere che anche d'estate (se Inzaghi dovesse rimanere a Riyadh, ndr), l'Al Hilal non possa rifarsi sotto concretamente.