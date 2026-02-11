Women’s Champions League, all'andata dei playoff stravince l'Arsenal. Bene il Real
Con la giornata odierna, hanno preso il via le gare di andata dei playoff (ottavi di finale) di Women’s Champions League, che riguardano anche l'Italia, perché ancora in corsa per le competizioni europee c'è la Juventus Women di mister Max Canzi, che domani pomeriggio alle ore 18:45 se la vedrà con il Wolfsburg. Ricordiamo intanto che le vincenti di questi confronti se la vedranno con le formazioni già qualificate, ovvero Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea e OL Lyonnes.
Al netto di ciò, oggi i primi due confronti, con l'Arsenal che, vincendo 4-0 ha ipotecato il passaggio del turno, mentre è di misura la vittoria del Real Madrid in un combattuto confronto con il Paris FC.
Di seguito il quadro del turno:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF
Gare d’andata
Già giocate
OH Leuven-Arsenal 0-4
22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo
Paris FC-Real Madrid 2-3
10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)
Giovedì 12 febbraio
Ore 18.45 - Wolfsburg-Juventus
Ore 21.00 - Atletico Madrid-Manchester United
Gare di ritorno
Mercoledì 18 febbraio
Ore 18.45 - Real Madrid-Paris FC
Ore 21.00 - Arsenal-OH Leuven
Giovedì 19 febbraio
Ore 18.45 - Juventus-Wolfsburg
Ore 21.00 - Manchester United-Atletico Madrid
Di seguito, riportiamo anche quello che è il programma dei quarti:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
Andata: 24-25 marzo
Ritorno: 1-2 aprile
Atlético de Madrid / Manchester United - Bayern München
Paris FC / Real Madrid - Barcelona
OH Leuven / Arsenal - Chelsea
Wolfsburg / Juventus - OL Lyonnes