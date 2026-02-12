Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, Giudice Sportivo Girone A: tre turni di stop a Mignanelli della Dolomiti Bellunesi

Claudia Marrone
Oggi alle 15:49Serie C
Claudia Marrone

Con la giornata di ieri, mercoledì 11 febbraio, è andata in archivio la 26ª giornata del campionato di Serie C, Girone A, e così, dopo quelle in merito al Girone C, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Sostituto Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 12 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DELL’ 11 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 800,00 NOVARA per avere, i suoi sostenitori (circa 30/40) posizionati nel Settore denominato “RETTILINEO” posto subito alle spalle delle panchine, per tutta la durata della gara, proferito espressioni gravemente ingiuriose, oltraggiose, offensive e minacciose nei confronti dell’Assistente Arbitrale n. 1 e del IV Ufficiale; in alcune occasioni, parte dei predetti tifosi, abbandonavano il loro posto per raggiungere la balaustra di separazione dal recinto di gioco per proferire gli insulti.
€ 100,00 RENATE per non avere assicurato la corretta erogazione dell'acqua a temperatura idonea al termine della gara negli spogliatoi riservati alla squadra avversaria.
€ 100,00 TRIESTINA per avere, Ia totalità dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Tribuna Laterale Ospiti, intonato, al 44° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto, in entrambe le circostanze, per quattro volte.

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
MIGNANELLI DANIELE (DOLOMITI BELLUNESI) per atto di violenza nei confronti di un avversario che calpestava con la suola della scarpa all'altezza del ginocchio a gioco fermo mentre lo stesso si trovava a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (I INFR)
DERATTI JACOPO (LUMEZZANE) per avere, al 6° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
KHAILOTI OMAR (NOVARA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
AURILETTO SIMONE (RENATE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MORSELLI FABIO (ALCIONE MILANO)
VACCA ALESSIO (DOLOMITI BELLUNESI)
ROCCA MICHELE (LUMEZZANE)
BASSO GIANMARCO (NOVARA)
TREMOLADA MARCO ANDREA (PERGOLETTESE)
SCHIRO THOMAS (PRO PATRIA)
COMI GIANMARIO (PRO VERCELLI)
MANCINI TOMMASO (VIRTUS VERONA)

