Ferrarini pronto a ripartire dopo il Rimini: ha firmato con l'Albinoleffe
Dopo essere rimasto svincolato per il fallimento del Rimini nello scorso novembre per il terzino Gabriele Ferrarini ha trovato una nuova squadra da cui ripartire. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il classe 2000 ha trovato l’accordo con l’Albinoleffe fino a fine stagione.
Il terzino destro ha già firmato il contratto con il club lombardo ed è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Giovanni Lopez per il proseguo del campionato. Si attende ora la comunicazione degli orobici per l'ufficialità.
