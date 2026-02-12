Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve

Dai 12 milioni di euro percepiti da Dusan Vlahovic a Torino ai 5,5 di Alessandro Bastoni a Milano: chi sono (e dove giocano) i calciatori più pagati della Serie A 2025-2026? In vista del derby d'Italia tra Inter e Juventus di sabato sera, valido per il 25° turno di Serie A, nerazzurri e bianconeri dimostreranno ulteriormente la loro potenza di fuoco senza eguali nel nostro campionato (leggio qui il focus su tutti i parametri in cui spiccano nettamente sulle altre società).

Non è un caso, infatti, che otto dei migliori dieci giocatori dell'intera prima divisione nostrana militino o nell'una o nell'altra squadra. Tre, soltanto tre, le eccezioni: Paulo Dybala della Roma, Romelu Lukaku del Napoli e Kevin De Brune del Napoli, che guadagnano rispettivamente 6,5 milioni di euro, 6 milioni di euro e 5,5 milioni di euro.

Vediamo, nel dettaglio, la top 10 dei calciatori pagati meglio a livello di ingaggio stagionale netto:

1. Dusan Vlahovic* - Juventus - 12 milioni di euro

2. Lautaro Martinez - Inter - 9 milioni di euro

3. Nicolò Barella - Inter - 6,5 milioni di euro

4. Hakan Calhanoglu - Inter - 6,5 milioni di euro

5. Paulo Dybala* - Roma - 6,5 milioni di euro

6. Kenan Yildiz - Juventus - 6 milioni di euro**

7. Romelu Lukaku - Napoli - 6 milioni di euro

8. Jonathan David - Juventus - 6 milioni di euro

9. Marcus Thuram - Inter - 6 milioni di euro

10. Kevin De Bruyne - Napoli - e Alessandro Bastoni - Inter - 5,5 milioni di euro

*= in scadenza di contratto al 30 giugno 2026

**= dal 2026-2027 salirà a 7 milioni di euro a stagione