Marino sulla stagione del Napoli: "Mai visto nulla così in 30 anni. Impossibile dare un giudizio"

Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, l'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino ha parlato della stagione del club azzurro: "Per la catastrofe di infortuni che si è abbattuta sulla rosa del Napoli, gli azzurri hanno fatto qualcosa di straordinario quest’anno, come arrivare ai rigori contro il Como. È amara l’eliminazione in Coppa, ma è avvenuta anche in un momento in cui la stagione del Napoli è stata pregiudicata dagli infortuni".

E ancora: "In trent’anni di carriera non ho mai visto una situazione del genere con così tanti infortuni traumatici e muscolari allo stesso tempo tra campionato e coppe. Per capire le cause sarebbe il caso che il Ministero della Sanità formasse una commissione esterna di esperti per esaminare questa stagione. Dobbiamo dire che il Napoli non è giudicabile in questa stagione, se non positivamente per il cuore e l'anima che mette in campo per ribaltare queste situazioni. Se si vuole fare un'analisi della stagione del Napoli, non si possono non considerare le numerose perdite che hanno subito gli azzurri in campo. Non riesco neanche a trovare un aggettivo per definire questa stagione: sicuramente non è fallimentare".

Poi il giudizio su Giovane: "e il Verona lo ha dato via, vuol dire che non era in grado di essere determinante nella lotta salvezza. Non dico sia scarso, ma non può risolvere le numerose problematiche del Napoli". E su Vergara: "E' un giocatore da Nazionale, non ci sono migliori di lui nel suo ruolo per l'Italia. Non ci sono motivi che giustificherebbero una sua mancata convocazione per le qualificazioni ai Mondiali. Vergara è stato decisivo nel Napoli e determinante nelle ultime partite. Nessuno è come lui attualmente in Italia".