Genoa Women, Acuti prima della Ternana: "Qualsiasi cosa accada non sarà al fine"

Il prossimo weekend di Serie A Women proporrà lo scontro diretto fra le due formazioni appaiate all'ultimo posto della classifica: Ternana e Genoa. Attraverso le colonne de Il Secolo XIX ha preso la parola, in merito, la capitana del Grifone Arianna Acuti:

"Stiamo lavorando tanto, ci concentriamo sugli allenamenti, è iniziato il ritorno, sappiamo quanto siano importanti i punti in ogni partita. È un momento importante ma come lo sarà tutta la stagione. Non c’è una gara che conta di più o di meno.

Contro la Ternana sarà una finale? Sì e no nel senso che il campionato non finirà sabato. È una partita importante ma non è un match da “dentro o

fuori”. Noi dovremo andare in campo per dare il 100%, sapendo che il campionato, qualunque cosa succede, non finisce sabato. La Ternana è una squadra tosta, hanno cambiato da poco allenatore e hanno tante calciatrici nuove: dovremo andare lì a giocarcela senza paura".