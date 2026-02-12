Carrarese, Calabro: "A Modena voglio l'intensità di chi vuole a tutti i costi tornare a far punti"

La sconfitta contro il Padova è ormai archiviata, e la testa è volta all'impegno contro il Modena, che vedrà la Carrarese in campo sabato 14 febbraio, in quella che è la 25ª giornata del campionato di Serie B: l'appuntamento è fissato alle ore 15:00 presso lo stadio 'Alberto Braglia'.

E del confronto, non senza un riflessione sul match giocato martedì, ha parlato il tecnico degli apuani Antonio Calabro, nella consueta conferenza dell'antivigilia: "Non è stato semplice vedere la partita dalla tribuna, non sono abituato a non tenere un contatto diretto con il campo, ma credo si sia disputato una buonissima gara: ci è mancata la giusta “bava alla bocca” negli ultimi 16 metri e questo non deve accadere, perché sono convinto che ci si salverà attraverso una massima capitalizzazione delle occasioni create. È per questo che siamo un po' arrabbiati, ma ripeto che son contento nel complesso della prestazione. L’ultimo risultato del Modena, invece, mi ha sorpreso, poiché vincere a Venezia non è affatto semplice; ma la realtà degli emiliani non la scopriamo certo ora, vantano una grande abbondanza di giocatori tecnicamente molto forti in tutti i reparti, soprattutto nel reparto offensivo, dove hanno anche una ampia gamma di soluzioni da schierare. Affronteremo una squadra costruita per vincere, o quantomeno per stare ai vertici di questa categoria, ma siamo consapevoli di ciò".

A ogni modo, c'è fiducia: "Dal punto di vista fisico non è semplice giocare a distanze così ravvicinate, ma ho una rosa dalla quale posso attingere, variando le scelte senza rinunciare alla possibilità di schierare la formazione migliore. Al netto dell'avversario, dobbiamo concentrarci su noi stessi, mantenendo lo stesso ordine tattico che abbiamo tenuto a Padova, ma dimostrando una crescita dal punto di vista del cinismo negli ultimi metri".

Discorso conclusivo sugli indisponibili: "Non è mai semplice preparare una sfida con così pochi giorni di lavoro a disposizione, ma è un discorso che vale per tutte le squadre del campionato. Per Modena, fortunatamente, saranno tutti a disposizione e, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, potrò contare su tutti gli effettivi e sull'intensità di chi vuole a tutti i costi tornare a guadagnare punti preziosi".