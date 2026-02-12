Ufficiale Bologna, ecco il primo rinnovo: Santiago Castro prolunga fino al giugno del 2030

Nonostante il momento delicato in casa Bologna in termini di risultati, con la vittoria in campionato che manca da otto partite e la recente eliminazione ai Quarti di Coppa Italia contro la Lazio, la società ha deciso di blindare uno dei suoi giocatori più importanti. Come infatti annunciato sul proprio sito ufficiale, il centravanti argentino Santiago Castro ha rinnovato fino al 2030.

A renderlo noto, come detto, è stato lo stesso Bologna attraverso il seguente comunicato: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030".