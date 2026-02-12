Ufficiale
Bologna, ecco il primo rinnovo: Santiago Castro prolunga fino al giugno del 2030
TUTTO mercato WEB
Nonostante il momento delicato in casa Bologna in termini di risultati, con la vittoria in campionato che manca da otto partite e la recente eliminazione ai Quarti di Coppa Italia contro la Lazio, la società ha deciso di blindare uno dei suoi giocatori più importanti. Come infatti annunciato sul proprio sito ufficiale, il centravanti argentino Santiago Castro ha rinnovato fino al 2030.
A renderlo noto, come detto, è stato lo stesso Bologna attraverso il seguente comunicato: "Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’attaccante Santiago Castro per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2030".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
3 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile