Fra risultati deludenti, voci e 'rottura' con la Curva. Biancolino trema e spunta Pagliuca

Tommaso Maschio
Oggi alle 18:17Serie B
Il momento no, sia a livello di gioco sia a livello di punti (due vittorie e quattro sconfitte in questo 2026) stanno facendo traballare la panchina di Raffaele Biancolino ad Avellino nonostante la promozione conquistata nella scorsa stagione e una prima metà di stagione in cui la squadra ha ottenuto risultati importanti restando sempre lontana dalla zona retrocessione. Ora che i play out sono distanti appena quattro punti, e la retrocessione diretta sei, in casa irpina ci si interroga sul destino dell’ex attaccante irpino che ha fatto del legame con la piazza e del suo amore per i colori biancoverdi un punto di forza in questo suo percorso in prima squadra dove era approdato nel settembre del 2024 per sostituire mister Michele Pazienza dopo tutto l’iter nelle giovanili avellinesi.

Al momento infatti vi sono due linee di pensiero all’interno della società, come riferito da Irpinia Tv, fra chi caldeggia l’esonero nella speranza di cambiare marcia e dare una scossa alla squadra e chi invece vuole dare ancora una chance (almeno) al tecnico. Tanto che secondo l’emittente ci sarebbe stato già un contatto con quel Guido Pagliuca esonerato in questa stagione dall’Empoli e che tanto bene aveva fatto in Campania sulla panchina della Juve Stabia.

In tutto questo si inserisce il comunicato della Curva Sud contro il tecnico Biancolino reo di aver avuto un battibecco con un tifoso nel corso dell’ultima gara. “Ci sono limiti invalicabili e gerarchie che non possono non essere rispettate. (…) Quello che abbiamo visto ieri è inaccettabile perché chi manca di rispetto a uno solo dei tifosi dell'Avellino, manca di rispetto a tutta la piazza. Come curva non ci addentriamo in commenti sul calcio giocato, né è nostro ruolo commentare questa o quella scelta tecnica. - si legge ancora - Mister Biancolino ha sbagliato e deve delle scuse alla piazza. Mister Biancolino non può permettersi di inveire contro questo o contro quel tifoso. Mister Biancolino, se non regge il peso di una piazza che ama a modo suo, può preparare la borsa e andare”. Un duro colpo per chi ha fatto dell'appartenenza uno dei suoi punti di forza.

