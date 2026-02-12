Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per poco causa guerra e rivenduto per 75 milioni

Khvicha Kvaratskhelia è stato vicino a molti club italiani. La Roma, l'Inter, anche la Juventus. Poi però ha avuto la meglio il Napoli, grazie a un'intuizione di Giuntoli e la regia di Aurelio De Laurentiis che hanno portato il georgiano a vestire l'azzurro. Per una cifra anche abbastanza bassa, visto che erano 10 milioni approfittando dello scoppio della guerra fra Russia e Ucraina, mentre lui era tornato in patria per evitare di rimanere coinvolto (troppo) dalla situazione. Uno scudetto, forse due considerando che avrebbe vinto pure lo scorso se fosse rimasto - ma non c'è riprova - ma soprattutto una valutazione cresciuta con il tempo oltre 100 milioni. Rifiutati...

Così un anno fa decide di vestire la maglia del Paris Saint Germain, per "soli" 75, minacciando di utilizzare l'articolo 17 della FIFA. "È un onore indossare la maglia del PSG. Giocare per uno dei club più grandi del mondo è stato un sogno per me e lotteremo insieme per realizzarlo", ha detto con entusiasmo. So cosa vuole raggiungere la squadra e come lavora con i giocatori. È in linea con la mia personalità. Molti grandi giocatori hanno giocato qui, quindi non ho esitato quando si è presentata l'opportunità di venire a Parigi",

"Conosco Fabián Ruiz, con cui ho giocato al Napoli, e Gigio Donnarumma, con cui ho parlato prima di venire qui. Sono felice di ritrovarli. Luis Enrique? Uno dei migliori allenatori al mondo". Probabilmente nemmeno lui si sarebbe aspettato una crescita così verticale, sia della squadra che propria, visto che ha giocato un ruolo fondamentale per vincere la Champions League - segnando anche in finale contro l'Inter - e arrivando a un passo dall'alzare anche la Coppa del Mondo per club. Oggi Khvicha Kvaratkhelia compie 25 anni.