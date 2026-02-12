Ufficiale Como Women, volto nuovo in difesa: contratto fino a giugno con opzione per Kaylie Ronan

Dopo l'arrivo di Paolo Tramezzani in panchina, ecco un volto nuovo in casa Como Women, con la società che fa sapere di aver tesserato - con contratto fino a giugno e opzione per l'anno seguente - il difensore statunitense Kaylie Ronan, classe 2002 alla sua prima avventura in Italia.

Ecco la nota:

"F.C. Como Women è felice di annunciare l’ingaggio di Kaylie Ronan, difensore statunitense classe 2002, fino a giugno 2026, con opzione di un anno.

Ronan arriva dopo un’importante esperienza in Germania con il Werder Bremen, dove ha debuttato a livello professionistico nel febbraio 2025 nella Frauen-Bundesliga. Con il club tedesco ha collezionato 15 presenze complessive, di cui 10 da titolare, mettendo a segno anche una rete. La calciatrice ha inoltre preso parte da titolare ai quarti di finale, semifinali e finale della DFB-Pokal, la Coppa di Germania.

Prima del trasferimento in Europa, Kaylie Ronan ha costruito una solida carriera universitaria negli Stati Uniti con l’University of Notre Dame (NCAA Division I), dove ha giocato dal 2021 al 2024, totalizzando 58 presenze e 2 gol. Nel corso del suo percorso accademico si è distinta anche fuori dal campo, conseguendo una laurea in Psicologia e ottenendo il riconoscimento nell’ACC All-Academic Team".

Fanno poi seguito le sue prime parole da giocatrice bianconera: "Sono molto emozionata di entrare a far parte del F.C. Como Women. Ho sentito parlare molto di questo Club, soprattutto nell’ultimo anno quando ero in Germania. Il campionato italiano è cresciuto molto: l’ho seguito con attenzione la scorsa stagione, ho visto diverse partite e ora sono felice di poter scendere in campo in Serie A Women. È un campionato tecnico e fisico, e credo che giocare in Italia mi permetterà di crescere come calciatrice. Sarà una sfida importante per migliorare molti aspetti del mio gioco e delle mie caratteristiche. Sono curiosa di vedere come andrà questa parte di stagione e non vedo l’ora di imparare dalle persone che mi circondano”.