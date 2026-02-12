Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol dell'ex

Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol dell'exTUTTO mercato WEB
© foto di Andrea Rosito
Claudia Marrone
Oggi alle 18:53Serie C
Claudia Marrone

Neppure il tempo di rifiatare dal weekend, che la Serie C, è tornata in campo con la 26ª giornata del campionato, che si gioca in turno infrasettimanale: dopo il Girone A e il C, oggi, a chiudere il tutto, il Girone B.

Con i primi tre confronti che hanno preso il via alle ore 18:00, e hanno quindi da poco mandato in archivio i primi tempi, con uno sconvolgente risultato che arriva da Alessandria: la Samb crolla 4-1 contro la Juventus Next, e il tutto dopo appunto solo 45' di gioco, con i bianconeri che hanno visto anche annullarsi il quinto gol. In svantaggio, con una sola rete, anche il Pontedera, che contro il Forlì subisce il classico gol dell'ex, mentre è di 1-1 il parziale tra Guidonia Montecelio e Bra.

Di seguito, il punto:

26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026
GIRONE B
Ora in campo (parziale)
Forlì - Pontedera 1-0
43' Scaccabarozzi
Guidonia Montecelio - Bra 1-1
25' Tessiore (G), 34' [rig.] Baldini (B)
Juventus Next Gen - Sambenedettese 4-1
13' Cerri (J), 16' Gunduz (J), 31' e 42' Guerra (J), 45'+5 Zini (S)
Giovedì 12 febbraio
Ore 20.30 – Ascoli - Torres
Ore 20.30 – Campobasso - Livorno
Ore 20.30 – Carpi - Arezzo (Diretta Rai Play)
Ore 20.30 – Gubbio - Vis Pesaro
Ore 20.30 – Pianese - Perugia
Ore 20.30 – Ternana - Ravenna
Riposa – Pineto

Classifica: Arezzo 56, Ravenna 49, Ascoli 46, Juventus Next Gen 36, Pineto 36, Campobasso 33, Vis Pesaro 31*, Pianese 31, Ternana 30*, Guidonia Montecelio 29*, Gubbio 29*, Carpi 28, Livorno 28, Forlì 26*, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE A
Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta 0-0
Dolomiti Bellunesi - Pergolettese 1-2
24' Corti (P), 49' Olonisakin (D), 59' Tremolada (P)
Novara - Albinoleffe 2-2
10' [rig.] Lombardi (A), 56' [aut.] Baldi (A), 73' Boseggia (N), 81' Parlati (A)
Renate - Triestina 4-0
8' e 57' Anelli, 47' Calì, 81' Ekuban
Arzignano Valchiampo - Trento 0-2
87' Ebone, 90'+5 Capone
Giana Erminio - Lecco 0-1
42' Pellegrino
Inter U23 - Lumezzane 0-0
Pro Patria - Cittadella 1-0
49' King
Pro Vercelli - Vicenza 1-2
74' Zonta (V), 76' Akpa Akpro (P), 86' Rauti (V)
Union Brescia - Virtus Verona 3-1
11' Sorensen (U), 20' e 32' Crespi (U), 76' Patanè (V)

Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 48, Renate 42, Trento 41, Alcione Milano 40, Cittadella 39, Inter U23 39, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 33, Arzignano Valchiampo 30, AlbinoLeffe 30, Novara 29, Dolomiti Bellunesi 29, Ospitaletto 28, Pergolettese 23, Virtus Verona 19, Pro Patria 16, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Cavese - Monopoli 1-0
24' Fusco
Sorrento - Giugliano 1-0
31' Crecco
Team Altamura - Latina 1-0
61' [aut.] Pace
Trapani - Benevento 0-5
17' e 67' [rig.] Tumminello, 20' Manconi, 71' e 90+3' Mignani
Atalanta U23 - Potenza 2-2
45+2' Levak (A), 68' Schimmenti (P), 80' Manzoni (A), 82' Mazzeo (P)
Casertana - Crotone 2-2
12' Saco (CA), 23' Vinicius (CR), 31' Girelli (CA), 81' Gomez (CR)
Catania - Audace Cerignola 0-0
Cosenza - Siracusa 1-0
81' Emmausso
Foggia - Picerno 1-2
16' Brosco (F), 18' Guadagni (P), 56' Pugliese (P)
Salernitana - Casarano 3-0
10' Molina, 68' e 70' Lescano

Classifica Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Team Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Latina 27, Cavese 27, Atalanta U23 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21

N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e... Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e orari
Serie C, si chiude oggi la 26ª giornata: è la volta del Girone B. L'Arezzo cerca... Serie C, si chiude oggi la 26ª giornata: è la volta del Girone B. L'Arezzo cerca la fuga
Serie C, 26ª giornata: inarrestabile Vicenza. In coda successo prezioso della Pro... Serie C, 26ª giornata: inarrestabile Vicenza. In coda successo prezioso della Pro Patria sul Citta
Altre notizie Serie C
Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e... Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e orari
Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol... Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol dell'ex
Ebone, il primo gol fra i pro e la fine di un incubo che fa sorridere il Trento.... Ebone, il primo gol fra i pro e la fine di un incubo che fa sorridere il Trento. E anche il Bologna
Giovanni Zichella: "Arezzo la più forte del Girone B. E il Perugia potrà evitare... Giovanni Zichella: "Arezzo la più forte del Girone B. E il Perugia potrà evitare il playout"
Trento, colpo d'esperienza per la difesa: arriva l'ex Avellino Rigione. Ecco il contratto... UfficialeTrento, colpo d'esperienza per la difesa: arriva l'ex Avellino Rigione. Ecco il contratto
Ferrarini pronto a ripartire dopo il Rimini: ha firmato con l'Albinoleffe TMWFerrarini pronto a ripartire dopo il Rimini: ha firmato con l'Albinoleffe
Serie C, Giudice Sportivo Girone A: tre turni di stop a Mignanelli della Dolomiti... Serie C, Giudice Sportivo Girone A: tre turni di stop a Mignanelli della Dolomiti Bellunesi
Pro Vercelli, Angelo Burruano rinnova: nuovo accordo fino al giugno 2029 UfficialePro Vercelli, Angelo Burruano rinnova: nuovo accordo fino al giugno 2029
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per poco causa guerra e rivenduto per 75 milioni
2 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
3 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
4 Camarda e le parole sull'Inter. Arriva la replica: "Frase strumentalizzata: non lo accetto"
5 Pierpaolo Marino sulla stagione del Napoli: "Mai vista una cosa così in 30 anni. Impossibile dare un giudizio"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Immagine top news n.1 Nations League, ecco il girone dell'Italia: sfida tosta a Francia, Belgio e... Montella
Immagine top news n.2 Atalanta, almeno un mese di stop per De Ketelaere: che tegola, salta 6 big match
Immagine top news n.3 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
Immagine top news n.4 Como, il ds Ludi: "Cesc focalizzato sul nostro progetto. Nico Paz? Aspettiamo, non dipende da noi"
Immagine top news n.5 Bologna, ecco il primo rinnovo: Santiago Castro prolunga fino al giugno del 2030
Immagine top news n.6 Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
Immagine top news n.7 L'addio di De Zerbi non cambia il futuro di Pavard. Non sarà all'Inter ma... Da Inzaghi?
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Conte-Napoli, quale futuro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Immagine news Serie A n.3 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, un'altra delusione. Lazio, la stagione può diventare positiva
Immagine news Serie A n.2 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine news Serie A n.3 Inter-Juventus già nella storia: sarà il secondo match per incassi della storia della Serie A
Immagine news Serie A n.4 Bianchini: "Oggi Napoli è capitale d'Italia all'estero più di Roma, Milano o Firenze"
Immagine news Serie A n.5 Spinelli: "Ho dato Aguilera al Torino perché lo voleva Craxi. Che dolore mollare il Genoa"
Immagine news Serie A n.6 McKennie show nella Juve, Kelly lo esalta: "La costanza delle sue prestazioni è incredibile"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Immagine news Serie B n.2 Dalle due panchine all'Under 18 passando per il rinnovo con la Samp: che 2026 per Diop
Immagine news Serie B n.3 Avellino, la Sud contro Biancolino. Il tecnico: "Non accetto offese alla famiglia, ma ho esagerato"
Immagine news Serie B n.4 Fra risultati deludenti, voci e 'rottura' con la Curva. Biancolino trema e spunta Pagliuca
Immagine news Serie B n.5 Sottil perde di nuovo Sersanti in mezzo al campo: ma al Modena non mancano le alternative
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Calabro: "A Modena voglio l'intensità di chi vuole a tutti i costi tornare a far punti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone B
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il programma delle ultime sette giornate della stagione regolare: date e orari
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 26ª giornata: disastro Samb già dopo i primi 45'. Pontedera sotto col gol dell'ex
Immagine news Serie C n.4 Ebone, il primo gol fra i pro e la fine di un incubo che fa sorridere il Trento. E anche il Bologna
Immagine news Serie C n.5 Giovanni Zichella: "Arezzo la più forte del Girone B. E il Perugia potrà evitare il playout"
Immagine news Serie C n.6 Trento, colpo d'esperienza per la difesa: arriva l'ex Avellino Rigione. Ecco il contratto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Wolfsburg-Juve, le formazioni ufficiali: Capeta subito titolare. C'è l'ex Beerensteyn
Immagine news Calcio femminile n.2 Como Women, volto nuovo in difesa: contratto fino a giugno con opzione per Kaylie Ronan
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, Acuti prima della Ternana: "Qualsiasi cosa accada non sarà al fine"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, andata dei playoff: oggi la Juve affeonterà il Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Champions League, all'andata dei playoff stravince l'Arsenal. Bene il Real
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…