Women’s Champions League, andata dei playoff: oggi la Juve affeonterà il Wolfsburg

Nel tardo pomeriggio di ieri, hanno preso il via le gare di andata dei playoff (ottavi di finale) di Women’s Champions League, che riguardano anche l'Italia, perché in corsa per le competizioni europee c'è ancora la Juventus Women di mister Max Canzi, che questo pomeriggio alle ore 18:45 se la vedrà con il Wolfsburg, in un confronto che si giocherà in terra tedesca e vedrà poi in Italia la partita decisiva che determinerà il futuro della compagine bianconera.
Prima del programma completo del turno, ricordiamo che le vincenti di questi confronti se la vedranno con le formazioni già qualificate allo step successivo, ovvero Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea e OL Lyonnes.
Di seguito il quadro del turno:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF
Gare d’andata
Già giocate
OH Leuven-Arsenal 0-4
22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo
Paris FC-Real Madrid 2-3
10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)
Giovedì 12 febbraio
Ore 18.45 - Wolfsburg-Juventus
Ore 21.00 - Atletico Madrid-Manchester United
Gare di ritorno
Mercoledì 18 febbraio
Ore 18.45 - Real Madrid-Paris FC
Ore 21.00 - Arsenal-OH Leuven
Giovedì 19 febbraio
Ore 18.45 - Juventus-Wolfsburg
Ore 21.00 - Manchester United-Atletico Madrid
Di seguito, riportiamo anche quello che è il programma dei quarti:
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE
Andata: 24-25 marzo
Ritorno: 1-2 aprile
Atlético de Madrid / Manchester United - Bayern München
Paris FC / Real Madrid - Barcelona
OH Leuven / Arsenal - Chelsea
Wolfsburg / Juventus - OL Lyonnes
