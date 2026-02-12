Inter, Barella e Calhanoglu disponibili per la Juve. Per Chivu pochi dubbi in attacco

Buone notizie per Chivu, anche Dumfries verso il recupero

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Buone notizie per Cristian Chivu in vista del big match contro la Juventus sabato sera a San Siro. Si allenano con il gruppo i due infortunati eccellenti Calhanoglu e Barella e probabilmente per il derby d'Italia partiranno dalla panchina. Ritorno in vista anche per Dumfries dopo l'infortunio che lo ha fermato a novembre. Il giocatore potrebbe rivedersi nella trasferta a Lecce. Per Chivu pochi i dubbi di formazione, in attacco partiranno Lautaro Martinez e Thuram con Pio Esposito pronto a entrare eventualmente in corsa se dovesse essere necessario. (ANSA).