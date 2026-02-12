Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fantacalcio, la guida post mercato di riparazione: le probabili formazioni

Fantacalcio, la guida post mercato di riparazione: le probabili formazioni
© foto di Insidefoto/Image Sport
Oggi alle 10:10
Luca Di Leonardo

Di seguito le probabili formazioni e principali ballottaggi delle 20 squadre della Serie A.

Uno schema utile per affrontare al meglio l'asta di riparazione al fantacalcio.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca

Ballottaggi:
Scalvini - Kossounou 55%-45%
Hien - Djmsiti 51%-49%
Kolasinac - Ahanor 55%-45%
Bellanova- Zappacosta 51%-49%
Zalewski- Bernasconi 51%-49%
Raspadori - Sulemana 55%-45%
De Ketelaere - Samardzic 55%- 45%
Scamacca - Krstovic 51%-49%

BOLOGNA (4-2-3-1): Skoruspski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

Ballottaggi:
Skorupski - Ravaglia 51%-49%
Zortea - Joao Mario 51%-49%
Pobega-Freuler 51%-49%
Orsolini - Rowe 55%-45%
Odgaard - Bernardeschi 51%-49%
Cambiaghi - Rowe 51%-49%
Castro - Dallinga 55%-45%

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Gaetano, Mazzitelli; Palestra, Esposito S; Kilicsoy

Ballottaggi:
Ze Pedro - Zappa 51%-49%
Mina - Dossena 55%-45%
Rodriguez - Dossena 51%-49%
Obert - Idrissi 60%-40%
Mazzitelli - Folorunsho 51%-49%

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez Je., Paz, Baturina; Douvikas

Ballottaggi:
Smolcic - Vojvoda 51%-49%
Diego Carlos - Kempf 51%-49%
Valle - Moreno 51%-49%
Rodriguez - Addai - Kuhn 50%-25%-25%
Baturina - Diao 51%-49%
Douvikas - Morata 60%-40%

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano F, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Bondo, Vandeputte; Bonazzoli, Vardy

Ballottaggi:
Barbieri - Floriani Mussolini 55%-45%
Thorsby - Payero 51%-49%
Bondo - Grassi 51%-49%
Bonazzoli - Djuric 55%-45%

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Rugani, Gosens; Mandragora , Fagioli, Brescianini; Solomon, Kean, Gudmundsson

Ballottaggi:
Pongracic - Comuzzo 51%-49%
Gosens - Parisi 55%-45%
Gudmundsson - Harrison 51%-49%
Brescianini - Ndour 51%-49%
Mandragora - Fabbian 51%-49%

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton - Cuffy, Baldanzi, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo

Ballottaggi:
Bijlow-Leali 51%-49%
Marcandalli - Otoa 51%-49%
Baldanzi - Ellertsson 51%-49%

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede Frese; Sarr, Orban

Ballottaggi:
Edmundsson - Valentini 55%-45%
Frese - Bradaric 51%-49%
Belghali - Lirola 55%-45%
Bernede - Lovric 51%-49%
Gagliardini - Al Musrati 51%-49%
Sarr - Isaac- Bowie 34%-33%-33%

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram Lautaro

Ballottaggi:
Bisseck - Acerbi 55%-45%
Dumfries - Luis Henrique 51%-49%
Zielinski - Mkhitaryan - Sucic 34%-33%-33%
Lautaro - Bonny 70%-30%
Thuram - Pio Esposito 60%-40%

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; David

Ballottaggi:
Kalulu - Holm 55%-45%
Conceicao - Miretti 51%-49%
David - Openda 55%-45%

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini Lu.; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni

Ballottaggi:
Pellegrini Lu. - Tavares 51%-49%
Cataldi - Rovella 51%-49%
Cancellieri - Isaksen 51%-49%
Maldini - Ratkov - Dia 34%-33%-33%

LECCE (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Cheddira

Ballottaggi:
Pierotti - Tete Morente 55%-45%
Gandelman - Berisha 51%-49%
Banda - Sottil 51%-49%
Cheddira - Stulic 51%-49%

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao

Ballottaggi:
Ricci - Fofana - Loftus Cheek 34%-33%-33%
Bartesaghi - Estupinan 55%-45%

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Hojlund, Lukaku

Ballottaggi:
Milinkovic-Savic - Meret 55%-45%
Juan Jesus - Buongiorno 51%-49%
Anguissa - Vergara 51%-49%
Lukaku - Giovane 51%-49%

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keità, Nicolussi Caviglia; Ondrejka, Strefezza; Pellegrino

Ballottaggi:
Corvi-Suzuki 51%-49%
Valenti -Troilo 51%-49%
Keita- Sorensen 55%-45%
Ondrejka - Oristanio 51%-49%

PISA (3-4-2-1): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Aebischer, Iling Junior; Tramoni; Moreo, Durosinmi

Ballottaggi:
Iling - Junior - Angori 51%-49%
Marin - Loyola 51%-49%
Moreo-Meister 51%-49%
Durosinmi - Stojlkovic 51%-49%

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Konè, Wesley; Soulè, Dybala; Malen

Ballottaggi:
Hermoso- Ghilardi 51%-49%
Dybala - Zaragova - Pellegrini Lu. 34%-33%-33%

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurientè

Ballottaggi:
Doig - Garcia 55%-45%

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Marianucci, Ismajli, Coco; Lazaro,Casadei, Prati, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone

Ballottaggi:
Marianucci - Tameze 51%-49%
Ismajli - Maripan 51%-49%
Prati - Ilkhan 51%-49%
Casadei - Gineitis 51%-49%
Obrador - Pedersen 51%-49%
Adams - Kulenovic - Zapata 34%-33%-33%
Simeone - Kulenovic 51%-49%

UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis

Ballottaggi:
Bertola - Kabasele 51%-49%
Ekkelenkamp - MIller 55%-45%
Kamara - Zemura 51%-49%

