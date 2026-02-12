Camarda e le parole sull'Inter. Arriva la replica: "Frase strumentalizzata: non lo accetto"

E' arrivata per mezzo social la risposta piccata di Francesco Camarda alle frasi estrapolate dalla sua intervista a dei bambini della scuola dell'Istituto Marcelline. Ma cosa è successo? L'attaccante del Lecce, ma di proprietà del Milan, quest'oggi ha fatto visita alla scuola nell'ambito del progetto 'Disegna con i calciatori'.

Il classe 2008 ha risposto ad una serie di domande che gli venivano poste dalla classe, fino a quando si è espresso così sulla possibilità di giocare un giorno con la maglia dell'Inter: "Adesso sono a Lecce e preferisco pensare al Lecce. Poi quello che succederà non si può mai sapere".

Parole che hanno subito fatto il giro del web e che ha voluto commentare lo stesso Camarda attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram: "Non accetto che una risposta data per non deludere dei bambini e per rispetto della società sia stata strumentalizzata per creare false notizie. Il mio milanismo non può essere messo in discussione da nessuno".