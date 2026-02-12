Wolfsburg-Juve, le formazioni ufficiali: Capeta subito titolare. C'è l'ex Beerensteyn

Per la gara d'andata d'andata dei play off di Women's Champions League il tecnico della Juventus Canzi sceglie di schierare dal primo minuto in attacco l'ultimo acquisto Ana Capeta al fianco di Vangsgaard con Stolen Godo alle loro spalle. Sulle corsie esterne agiranno Bonansea e Carbonell, mentre Walti sarà affiancata da Brighton. In difesa, vista l'assenza di Salvai, sarà Kullberg la centrale della linea a tre con Harviken e Lenzini. Nel Wolfsburg l'attacco invece sarà guidato dall'ex Beerensteyn con Popp che agirà da centrocampista al fianco di Minge e Peddemors. Queste le formazioni ufficiali:

Wolfsburg (4-3-3): Johannes; Bjelde, Dijkstra, Wedemeyer, Linder; Minge, Popp, Peddemors; Huth, Beerensteyn, Endemann. A disposizione: Smolarczyk, Tufekovic, Kleinherne, Lattwein, Kielland, Bussy, Bergsvand, Judit Pujols. Allenatore Stephan Lerch

Juventus (3-4-1-2): De Jong; Lenzini, Kullberg, Harviken; Bonansea, Brighton, Walti, Carbonell; Stolen Godo; Ana Capeta, Vangsgaard. A disposizione: Rusek, Schatzer, Rosucci, Beccari, Girelli,. Thomas, Calligaris, Krumbiegerl, Moretti, Tatiana Pinto, Cambiaghi, Gallina. Allenatore Max Canzi