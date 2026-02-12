Svolta Ferraris? La sindaca Salis può dare la concessione a Genoa e Samp per 99 anni

Nella giornata di oggi la sindaca di Genova Silvia Salis ha illustrato importanti aggiornamenti sul piano di riqualificazione dello stadio Luigi Ferraris, un progetto destinato a incidere in modo significativo sul futuro dell’impianto e sul suo utilizzo nei prossimi decenni. L’idea alla base dell’operazione è quella di affidare la struttura in concessione per 99 anni a Genoa e Sampdoria, così da garantire stabilità gestionale e una programmazione di lungo periodo.

Come riportato da Telenord.it, la prima cittadina ha spiegato: "Noi abbiamo scelto la strada della concessione per 99 anni. Inoltre, l’investimento a carico del Comune sarà limitato e non diretto. L’accordo prevede, infatti, la gratuità del canone per i primi cinquant’anni, per un valore complessivo stimato di circa sei milioni. A fronte di questo, le società dovranno garantire la disponibilità dell’impianto per una serie di appuntamenti di interesse pubblico. L’investimento privato complessivo ammonterà a circa 100 milioni, mentre altri 19 milioni di risorse pubbliche previsti nel progetto presentato non saranno a carico del Comune, ma verranno ricercati dalle società attraverso altre fonti di finanziamento".

Nel dettaglio, il Comune intende dunque favorire un modello in cui il peso economico dell’intervento ricada prevalentemente sui soggetti privati, limitando l’esborso diretto delle casse pubbliche. In cambio della gratuità del canone per mezzo secolo, le società dovranno assicurare che il Ferraris resti un luogo fruibile anche per eventi e manifestazioni di interesse collettivo, mantenendo così una funzione pubblica centrale all’interno del tessuto cittadino.