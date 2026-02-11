Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"

Barbara Bonansea, attaccante della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Wolfsburg: "Aver giocato sette partite significa avere più condizione ma loro sono una squadra temibile, lo sappiamo, nel campionato tedesco sempre tra le prime due posizioni. In Champions negli ultimi anni sono arrivate in finale e semifinale quindi non lo definirei un vantaggio".

Dove potete mettere in difficoltà il Wolfsburg?

"Tutte le partite di Champions sono importanti per noi. Se penso a questa e penso al nostro cammino non voglio parlare troppo ad alta voce ma è stato ottimo percorso in Champions, ci siamo meritati gli ottavi, per la nostra stagione sono due partite fondamentali perchè speriamo di poter andare avanti".

Avete preparato qualcosa di speciale per questa sfida?

"Abbiamo avuto solo due giorni per preparare questa partita. Sono una squadra molto forte nel collettivo e con forti individualità. Conosciamo la velocità di Lineth e la forza fisica e soprattutto nel colpo di testa di Popp. Non posso dire cosa abbiamo pensato di fare per contrastarle ma ci siamo concentrate sul collettivo che nel calcio fa la differenza".

Ti senti al 100%?

"Non è stato un periodo semplicissimo, perchè sono infortunata a novembre, appena rientrata mi sono infortunata di nuovo. Rientrare non è semplice. Con le partite e gradualmente con i minuti che mi hanno concesso sono tornata in forma. Ora sto bene. Non so se sono al 100%".

Il tuo segreto per essere sempre così decisiva?

"Non c'è un segreto. Sinceramente mi diverto a giocare a calcio. Quello che faccio è cercare di allenarmi al massimo, faccio fatica a risparmiarmi. Questa è la mia ricetta personale per stare ai massimi livelli".

È la versione più matura della Juventus in Europa?

"Bella domanda. Sto pensando alle precedenti partite di Champions e stagioni. Ci sono state partite e momenti in cui ci sentivamo molto bene però probabilmente in questi ultimi anni siamo cresciute molto e probabilmente pensando a questa stagione dico che sì secondo me siamo più mature in Champions. Arriviamo quasi sempre pronte e determinate per la partita. Consapevoli che possiamo battere le avversarie. Prima era un ci proviamo, ora siamo mature ma anche lo staff e chi è arrivato, c'è il pensiero di esserci, il livello è questo. Le avversarie sono toste ma anche noi lo siamo, non è semplice affrontarci".