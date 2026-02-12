Nations League, ecco il girone dell'Italia: sfida tosta a Francia, Belgio e... Montella
Sorteggiato il girone dell'Italia in Nations League: l'urna di Bruxelles ha riservato agli azzurri lo stesso raggruppamento della Francia, finalista sconfitta dal Portogallo campione nell'ultima edizione, del Belgio e della Turchia del ct italiano Vincenzo Montella.
Di seguito il girone degli azzurri.
Lega A
Gruppo 1: Francia, Italia, Belgio, Turchia
Di seguito tutte le leghe di Nations League.
Lega A
Gruppo 2: Germania, Olanda, Serbia, Grecia
Gruppo 3: Spagna, Croazia, Inghilterra, Cechia
Gruppo 4: Portogallo, Danimarca, Norvegia, Galles
Lega B
Gruppo 1: Scozia, Svizzera, Slovenia, Macedonia del Nord
Gruppo 2: Ungheria, Ucraina, Georgia, Irlanda del Nord
Gruppo 3: Israele, Austria, Irlanda, Svezia
Gruppo 4: Polonia, Bosnia ed Erzegovina, Romania, Kosovo
Lega C
Gruppo 1: Albania, Finlandia, Bielorussia, San Marino
Gruppo 2: Montenegro, Armenia, Cipro, Lettonia o Gibilterra
Gruppo 3: Kazakistan, Slovacchia, Isole Faroe, Moldavia
Gruppo 4: Islanda, Bulgaria, Estonia, Lussemburgo o Malta
Lega D
Gruppo 1: Gibilterra o Lettonia, Malta o Lussemburgo, Andorra
Gruppo 2: Lituania, Azerbaigian, Liechtenstein
Ecco anche le date delle varie partite di Nations League:
Prima giornata: 24-26 settembre 2026
Seconda giornata: 27-29 settembre 2026
Terza giornata: 30 settembre-3 ottobre 2026*
Quarta giornata: 4-6 ottobre 2026
Quinta giornata: 12-14 novembre 2026
Sesta giornata: 15-17 novembre 2026
Quarti di finale Lega A: 25-30 marzo 2027
Spareggi per le leghe A/B e B/C: 25-30 marzo 2027
Spareggi per le leghe C/D: 23-28 marzo 2028
Finals: 9-13 giugno 2027
*Mercoledì 30 settembre 2026 non è una data prevista ma, in via eccezionale, può essere utilizzata per programmare le partite della terza giornata.