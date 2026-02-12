TMW Atalanta, almeno un mese di stop per De Ketelaere: che tegola, salta 6 big match

Contrariamente a quanto si potesse pensare inizialmente, Charles De Ketelaere non starà fuori troppo a lungo. Il belga è stato operato oggi al menisco, ma l'intervento a cui è stato sottoposto non è così invasivo e di conseguenza questo gli comporterà "solo" un mese o poco più di stop. Secondo quanto raccolto da TMW infatti, il fantasista dell'Atalanta rimarrà ai box almeno fino al 12 marzo, dopodiché molto dipenderà dalle risposte che lui stesso darà durante la fase di recupero.

Quali partite salterà dunque il classe 2001? Nella migliore delle ipotesi ne perderà 7-8, ma è difficile sbilanciarsi oggi. Certo è che sarà una tegola importante per Palladino perché sono in programma 6 big match fino al 15 del prossimo mese e giocarli senza De Ketelaere è sicuramente un aspetto negativo. Di seguito l'elenco dei match a cui non prenderà parte:

14 febbraio ore 18, Lazio-Atalanta (25^ giornata di Serie A)

17 febbraio ore 21, Borussia Dortmund-Atalanta (andata dei playoff di Champions League)

22 febbraio ore 15, Atalanta-Napoli (26^ giornata di Serie A)

25 febbraio ore 18.45, Atalanta-Borussia Dortmund (ritorno dei playoff di Champions League)

1 marzo ore 15, Sassuolo-Atalanta (27^ giornata di Serie A)

4 marzo ore 21, Lazio-Atalanta (semifinale di andata di Coppa Italia)

7-8 marzo (da definire), Atalanta-Udinese (28^ giornata di Serie A)

14-15 marzo (da definire), Inter-Atalanta (29^ giornata di Serie A)